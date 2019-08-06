Смерть Аллы Вербер: названа причина [ Редактировать ]
Во вторник, 6 августа, стало известно о смерти директора ЦУМа, вице-президента компании Mercury Аллы Вербер. О том, что стало причиной смерти пишет Mash.
Как сообщается, женщине стало плохо после ужина в Италии - анафилактический шок. Врачи говорят, что он спровоцировал отказ органов и инфаркт.
Напомним, ранее мы писали о том, что известный шансонье Вилли Токарев, который умер на 85 году жизни, боролся с онкологическим заболеванием.
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