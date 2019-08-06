У Лівії ударами з дронів знищено український літак з гуманітарним вантажем [ Редактировать ]
Стали відомі подробиці знищення літака ІЛ-76. Його обстріляли в аеропорту Місрата в Лівії минулого тижня. Літак належав українській компанії "Скайавіатранс". Про це повідомили ЗМІ.
На борту був вантаж Міжнародного Червоного хреста. ІЛ-76 обстріляли з дронів. Після чого спалахнула пожежа - повітряна машина повністю вигоріла. Екіпажу вдалося евакуюватися.
Наразі усі 8 членів команди в безпеці.
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