Стали відомі подробиці знищення літака ІЛ-76. Його обстріляли в аеропорту Місрата в Лівії минулого тижня. Літак належав українській компанії "Скайавіатранс". Про це повідомили ЗМІ.

На борту був вантаж Міжнародного Червоного хреста. ІЛ-76 обстріляли з дронів. Після чого спалахнула пожежа - повітряна машина повністю вигоріла. Екіпажу вдалося евакуюватися.

Наразі усі 8 членів команди в безпеці.