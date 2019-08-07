При рождении человек получает имя, фамилию и отчество. Это так или иначе влияет на его судьбу. А первые буквы этих трех слов помогут выяснить, какое именно влияние влекут за собой ваши инициалы.

Каждой букве соответствует число от 1 до 9. Ниже представлена таблица, по которой вы сможете узнать, какие числа формируют ваше число судьбы.

К примеру - ваше имя - Сергей, отчество - Александрович, фамилия - Петров. Инициалы "САП", значит, ищем числа, соответствующие этим буквам алфавита.

"С" - 1

"А" - 1

"П" - 8

Теперь все эти числа стоит сложить: 1+1+8=10=1+0=1. Важно, чтобы число у вас получилось однозначное!

1 - эти люди раскрываются в общении с людьми. Они отлично работают в коллективе, умеют поддержать командный дух, являются прекрасными лидерами. Рожденные по покровительством Единицы умеют принимать людей такими, какие они есть. Им стоит избегать уединения.

2 - тем, кто рожден под покровительством Двойки, свойственно стремление к перфекционизму. Это качество помогает им добиваться успеха в работе, но часто лишает удачи в любви, мешая построить отношения. Людям, которым покровительствует Двойка, необходимо избавляться от эгоизма, справляться с раздражительностью.

3 - всем, у кого получилась при расчетах Тройка, эксперты советуют быстро забывать все плохое, не зацикливаться на неприятностях. Это люди с очень тонкой душевной организацией и высоким уровнем чувствительности. Они обладают большой удачей в любви, потому что люди зачастую сами тянутся к ним. В сложные жизненные периоды можно пользоваться обрядами на привлечение любви.

4 - люди с этим числом-покровителем способны добиться успеха в любой сфере. Это дается им легче, чем другим. Четверка - это символ соединения четырех стихий, поэтому этим людям сопутствует большая удача во всем.

5 - число Пять обладает универсальными свойствами. Оно представляет собой лучший талисман для людей, которым необходимо обладать несколькими важными навыками одновременно. Число Пять - символ знаний и интеллектуальной силы, выдержки и терпения.

6 - это число символизирует любовь и дружбу. У этих людей невероятная харизма и обаяние. Они с легкостью могут стать лидерами. Им свойственно постоянно обращать внимание на мелочи, быть предельно предусмотрительными. Оно сами строят свою судьбу и мало зависят от энергетики окружающих людей.

7 - судьба рожденных под эгидой Семерки очень необычна. Им постоянно улыбается удача, они всегда видят свои цели в жизни. Это мечтательные личности, которым свойственная сдержанность, мудрость. Они обладают хорошей памятью и стремятся к получению новых знаний. Единственное, что может отдалять их от успеха, - это лень.

8 - восьмерка - число финансовой удачи, которое соответствует инициалам людей, наделенных большими талантами. Они отличаются мощной интуицией, никогда не ждут у моря погоды, а действуют. Им свойственна целеустремленность и расчетливость. В любовной сфере эксперты советуют им не проявлять ветрености и не мыслить стереотипно.

9 - это число наделяет человека неординарным умом и творческими способностями. Люди с таким числом имени являются талантливыми изобретателями, писателями, учеными, бизнесменами. Они могут стать первопроходцами в какой-то сфере. Превыше всего для них - получение знаний.

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