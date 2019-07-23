Каждый человек рожден в определенный день. Этот день принято называть датой рождения человека. Согласно магии чисел день рождения человека способен влиять не его судьбу. Так, от этой даты зависит не только таланты, способности и удачливость человека по жизни. Число рождения также предскажет какая татуировка вам лучше подойдет.

Чтобы узнать это нужно обратиться к дате вашего рождения.

Для того, что высчитать свое число, вам стоит всего лишь добавить все цифры своей даты рождения так, чтобы в итоге получилось однозначное число.

Например, если вы родились 05.10.1956. Складываем все числа: 0+5+1+0+1+1+9+5+6=28=2+8=10=1+0=1. (Важно, чтобы число вышло однозначным). Число удачи в данном случае - 1.

Какая татуировка вам подойдет?

1. Вам подойдут разнообразные надписи. Какой именно она будет решать только вам, это может быть как жизненный девиз, мотивационная цитата, так и фраза из кинофильма.

2. Вам подойдут тату в виде животных. Какое именно животное - решать только вам. Можно выбрать мистическое существо или животное, которое характеризует вас.

3. Вам подойдут любые тату, но важно, чтобы они были цветными, а не черно-белыми. Яркость - ваше качество по жизни. А тату должна соответствовать своему носителю.

4. Вам подойдут тату с элементами растений. Ведь они символизируют жизнь. В вашей жизни часто случаются неприятные ситуации, а данное тату будет напоминать вам о том, как ценна жизнь.

5. Вам подойдут тату в различных стилях. При чем совсем не важно, что именно будет изображено. Главное, чтобы все было выполнено в одном стиле.

6. Вам подойдут тату со смыслом. Это не обязательно должна быть надпись или символ, характеризующий вас, как личность. Решать только вам, какой смысл будет нести украшение вашего тела.

7. Вам подойдут тату с изображениями природы и подписями. Они символизируют легкость и непринужденность, которой вам в жизни частенько не хватает.

8. Вам подойдут тату с изображениями сильных личностей. Будь-то ваш кумир или родственник - не важно.

9. Вам подойдут памятные татуировки. Те, которые будут напоминать о событии или человеке.

Помните одно - выбор всегда остается а вами и только вам решать, быть или не быть тату и какой она будет или не будет.

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