Каждый человек рожден в определенный день. Этот день принято называть датой рождения человека. Согласно магии чисел день рождения человека способен влиять не его судьбу. Так, от этой даты зависит не только таланты и способности, но и удачливость человека по жизни.

Чтобы узнать, насколько вы удачливый человек по жизни, нужно обратиться к дате вашего рождения.

Для того, что высчитать свое число удачи, вам стоит всего лишь добавить все цифры своей даты рождения так, чтобы в итоге получилось однозначное число.

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К примеру, вы родились 03.12.1992. Складываем все числа: 0+3+1+2+1+9+9+9+2=36 = 3+6=9 . Число удачи в данном случае - 9.

Когда число удачи рассчитано, остается только прочитать его толкование и узнать, насколько вы везунчик.

Число удачи по дате рождения

1 - этот человек 100% лидер. Исключительно благодаря его трудолюбию и способности "быть в теме" ему достается то, что он хотел. Но все это только, потому что 1 сама прикладывает огромное количество усилий для этого. Удача, к сожалению, этого человека не очень любит и совсем не ждет.

2 - представителя этого числа удача и везение поджидают буквально на каждом повороте. Стоит взяться за любое дело, как в кротчайшие сроки все буде успешно и никаких преград на пути не предвидется.

3 - вот, кого-кого, а 3 удача вообще покинула и возвращаться не планирует. Люди с таким числом удачи практически полностью ее лишены. Из-за этого они часто впадают в отчаяние, но очень скоро берут себя в руки и просто делают то, что нужно, совсем не надеясь на удачу и везение. Все, чего добиваются 3 - только благодаря способности встать и сделать, не откладывая на потом.

4 - представители этого числа не слишком приманивают удачу. Она, конечно, присутствует в их судьбе и помогает, но на их пути встречается масса препятствий.

5 - эти люди нуждаются в постоянных инструкциях к действию. А удача - дама привередливая и не будет никого инструктировать. Поэтому, все, что остается 5 - это "пахать без перерыва", ведь удача к ним совсем не благосклонна.

6 - число хранит неимоверную удачу. В самых запущенных делах, в провальных проектах, на сложных экзаменах представители этого числа найдут выход.

7 - успех - постоянный их спутник. Представители этого числа сознательно выстраивают правильную цепочку действий и заданий, которые стоит выполнить для достижения желаемого. Если необходимо, они подстроятся под новые обстоятельства.

8 - это число способствует успехам в карьере, бизнесе - во всем, что имеет связь с финансами. Обычно такие люди на главное место ставят именно деньги, потому что их мышление таково: любовь или дружба – не главные потребности человека.

9 - удача сопутствует представителям этого числа. Есть единственная мелочь, которую стоит выполнять: чтобы удача не отвернулась в самую неподходящую минуту - не надо восхвалять собственные успехи.

Раньше сообщалось о том, судьба человека часто зависит от того, под каким знаком зодиака он родился. Это проявляется в дружбе, в повсядневной жизни, в любовных отношениях и даже влияет на его удачу в любом деле. Известный астролог назвала пятерку знаков, которые "выкрутятся" из любой ситуации и, которых удача не покинет никогда в жизни.

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