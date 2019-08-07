День рождения - долгожданный праздник в жизни любой девушки. И естественно каждая хочет быть самой красивой в этот день. А прическа - важнейший элемент в образе невесты.

Мы подобрали для вас 7 самых крутых идей для прически на день рождения:

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