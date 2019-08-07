Валентина Гафта срочно госпитализировали: что произошло [ Редактировать ]
Известного народного артиста СССР Валентина Гафта срочно госпитализировали. Об этом сообщает Ren.tv.
Известно, что состояние 83-летнего артиста вызвало опасение у врачей и его доставили в реанимацию. Сейчас актер чувствует себя лучше.
Это подтверждает коллега актера Саид Багов и его жена Ольга Остроумова. Женщина отметила, что состояние ее мужа удовлетворительное, но выписываться он пока не собирается.
Напомним, Валентин Гафт дебютировал в кино в 1956 году в фильме Убийство на улице Данте. Популярность актеру принесли роли в лентах Гараж, Небеса обетованные, О бедном гусаре замолвите слово... Кроме того с 1970-х годов актер служит в театре Современник.
Раньше сообщалось о том, что Валентин Гафт до недавнего времени считался "другом" Украины. Но на днях он сделал заявление с просьбой внести его в "черный список" украинского Минкультуры.
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