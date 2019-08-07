Курс доллара падает второй день подряд [ Редактировать ]
На четверг, 8 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на отметке 25,42 гривен за доллар, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 8 августа установлен на таком уровне - 2542,4348 гривен за 100 долларов (-16,598 гривен). При этом курс доллара на 7 августа составлял 2559,0328 гривен за 100 долларов.
Ранее сообщалось, что в Национальном совете экономического развития проанализировали, как выросли средние размеры пенсий за последний год по каждой категории.
по теме
Курс доллара резко повысился
В четверг, 1 августа, курс доллара на межбанке по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос
Курс валют на 22 июля: чего ждать украинцам после выборов
Национальный банк Украины на 22 июля 2019 года укрепил курс гривны
Курс валют: доллар обвалился до рекордного минимума
Национальный банк Украины на 7 августа 2019 года установил официальный курс доллара
Курс доллара в обменниках резко вырос
В понедельник, 5 августа, курс доллара на межбанке, по сравнению с закрытием предыдущей сессии, в продаже вырос
Курс валют в Украине: доллар стремительно дорожает
На 5 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс валют