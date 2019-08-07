На четверг, 8 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на отметке 25,42 гривен за доллар, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 8 августа установлен на таком уровне - 2542,4348 гривен за 100 долларов (-16,598 гривен). При этом курс доллара на 7 августа составлял 2559,0328 гривен за 100 долларов.

Ранее сообщалось, что в Национальном совете экономического развития проанализировали, как выросли средние размеры пенсий за последний год по каждой категории.