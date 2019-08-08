Всемирный день кошек: самые смешные фото домашних любимцев [ Редактировать ]
Фото: KotoMail.ru
Каждый год 8 августа отмечается Всемирный день кошек. В мире практически не существует людей, равнодушных к этим пушистым созданиям.
Редакция Podrobnosti.ua сделала подборку самых смешных фотографий кошек.
Смотрите также афишу мероприятий на выходные 10-11 августа.
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