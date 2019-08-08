Выходные уже совсем близко. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве в эти выходные.

Уличная Food & Music

Море еды, развлечений и музыки уже совсем близко.

Когда: 9-11 августа, 13:00

Где: стадион УТК имени Банникова, Госпитальный переулок, 1

Сколько стоит: от 200 гривен

Tobi Neumann

Появившись на музыкальной карте еще в 1998 с продакшном для Chicks on Speed, Tobi Neumann не сходил с радаров немецкой хаус и электро сцены, отметившись работами с Miss Kittin, 2Raumwohnung и Sven Vath. Но увлечению электронной танцевальной музыкой предшествовало многое - образование кинокомпозитора и работа на телевидении в эпоху, когда Protools еще не придумали и необходимо было вручную клеить магнитные пленки.

Когда: 10 августа, 23:55

Где: Closer, улица Нижнеюрковская, 31

Сколько стоит: 300 гривен

Музыка со двора/Zapaska & Женя и Катя

Женя и Катя - романтическая инди-группа из Винницы. Их музыка - это чувственные тексты, Женя Мартынюк и Катя Мартынюк посвящают друг другу, теплые вокалы и чистое акустическое звучание.

Когда: 10 августа, 20:00

Где: Мыстецький арсенал, улица Лаврская, 12

Сколько стоит: 150 гривен

"Человек с табуретом". Показ в Киеве

Документально-приключенческий фильм о последнем путешествии путешественника и режиссера Леонида Кантера. В 2004 на обычной киевской кухне студенты придумали простую, но безумную игру "С Табуретом к океану": донести четыре деревянные табурета до четырех океанов.

Леонид снимал все, что его окружает, что и превратило его жизнь в кино. Вернувшись в Украину, путешественники видят пламя войны.

Когда: 10 августа, 21:10

Где: Козацкий дом, переулок Тараса Шевченко, 5

Сколько стоит: добровольный взнос от 50 гривен

Connan Mockasin

Музыкальный гений из Новой Зеландии. Его теплый, мягкий кошачий голос и оригинальный гитарный стиль в сочетании с чарующей странностью дают такой эффект, что невозможно пройти мимо. Именно поэтому в фан-клуб артиста быстро вошли Radiohead, Джеймс Блейк, Шарлотта Генсбур, Tyler, The Creator, Мак Демарко, Beck, MGMT и другие.

Когда: 11 августа, 20:00

Где: ЮБК, Труханов остров

Сколько стоит: от 820 гривен

Белые Ночи. Cosmos

Более 120 артистов разных музыкальных направлений на 5 сценах, фуд-корт от Ulichnaya Eda, лучшие бары Киева, световые шоу, киловатты звука, множество фотозон и килограммы метафана.