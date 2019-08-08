По Киеву пронесся мощный ураган (фото, видео) [ Редактировать ]
По Киеву пронесся мощный ураган
В четверг, 8 августа, на Киев обрушился страшный ураган, в результате которого на дорогах образовались пробки. По данным ГСЧС, гроза в Киеве и Киевской области будет держаться до конца дня. Также вероятен град и шквалы 25-28 м/сек.
Жители столицы сразу же поделились фото и видео страшным зрелищем.
Ранее сообщалось, что Украину "атакуют" грады.
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