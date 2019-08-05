Над Одессой пронесся ураган: пляжи превратились в болото (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 5 августа, после непогоды в Одессе на пляже в "Аркадии"на берег прибило цветущие водоросли, а вода напоминает болото, сообщает местное издание "УСИ Одесса".
Власти города рекомендуют воздержаться от купания на всех городских пляжах из-за того, что в акваторию попало большое количество поверхностных вод. В частности, в связи с сильными ливневыми осадками большое количество поверхностных вод попало в акватории пляжей города.
"С целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует пока отказаться от морского водопользования на пляжах", - сказано в сообщении. Рекомендация действует до особого распоряжения.
Накануне в "Аркадии" после сильного ливня забили грязевые фонтаны. Это произошло из-за дырявых коллекторов аварийного выпуска, выход которых предусмотрен в нескольких сотнях метров от берегов. Коллекторы проржавели, к тому же к ним примыкают десятки врезок канализации от близлежащих забегаловок и кафе.
Ранее мы писали о том, что Азовское море превратилось в желе. А в Грузии запретили купаться в Черном море.
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