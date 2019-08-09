Экс-президента Киргизии поместили в СИЗО [ Редактировать ]
В пятницу, 9 августа, бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности до 26 августа. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на его адвоката Сергея Слесарева.
По словам защитника, бывшему главе государства предъявили предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Ранее мы писали о том, что спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Атамбаева. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства.
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