Благодаря достижениям в сфере облачных вычислений и мобильных технологий обработка геоданных, полученных спутниками и дронами все чаще находит свое применение в вопросах государственной политики, а также в социальных и коммерческих проектах. Данные геоинформационной системы (ГИС) в реальном времени позволяют выстраивать потрясающие визуализации рельефа местности, города и отдельных зданий, а также отслеживать различные природные, инфраструктурные и социальные метрики.

По данным компании Geospatial Media, ТОП ведущих игроков на рынке геоданных являются США, Великобритания, Голландия и Канада. Значительную долю рынка занимают оборона и безопасность. За ними следуют транспортная инфраструктура, управление земельными ресурсами, сельское хозяйство, градостроительство и "умные города". Революционные технологии меняют состояние геопространственной отрасли и повышают ценность геоинформации, создавая особый географический язык коммуникации.

Макс Поляков, создатель и CEO международной компании EOS Data Analytics, разрабатывающей и внедряющей готовые решения в области анализа и обработки геоданных, уверен, что рынок ГИС-аналитики еще не достиг своего пика и с каждым годом показывает динамичный рост с появлением новых технологий.

"Сегодня мы находимся на этапе, когда большинство глобальных процессов управляется с помощью геопространственных данных. Бизнес использует ГИС-технологии для увеличения доходов и генерации новых идей, ООН и природоохранные организации – для борьбы с бедностью, уменьшения влияния человека на природу, защиты здоровья и т.д. Именно потребности общества стимулируют развитие рынка геоданных и его диджитализацию. Геопространственная отрасль сегодня сосредоточена на двух процессах: генерации данных и их анализ. В комплексе это позволяет создавать готовые продукты и услуги для конечных пользователей. Целостность и полнота продукта определяют дальнейшие процессы развития технологий, и, учитывая снижение барьера для входа в ГИС-технологии — мы, вероятно, увидим много инноваций в отрасли уже в ближайшем будущем", - прогнозирует Поляков.

Успех – в объединении технологий

Владелец EOS отметил, что объединение совместных усилий всех игроков рынка позитивно отразится на усовершенствовании аналитических технологий.

"Сочетание технологий – ключ к созданию новых успешных продуктов. Современный мир развивается в двух четких тенденциях. Это консолидация участников рынка и синергия разных типов данных (оптических, радиолокационных, LiDAR и т.д.). В глобальном масштабе мы интегрируемся в рынок, как вертикально, формируя конкурентную стоимость наших продуктов, так и горизонтально, создавая экосистему стратегических партнеров для реализации совместных проектов", – рассказал Макс Поляков.

Будущее за глобальными рынками

Поляков также отметил, что цифровой рынок ГИС не привязан к локальным рынкам. Частные компании-разработчики, владеющие инструментами обработки ГИС-данных могут являться резидентами одной страны, но предоставлять услуги другим компаниям или государственным структурам на экспорт.

"Бизнес, социальная работа и современные технологии вне политики и границ. Если говорить о бизнесе, то используя потенциал одной страны, можно вести деловую активность в другой. И это не перетекание средств из слабой экономики в сильную. Наоборот. Это стимулирование роста и синергетический баланс всех участников процесса. EOS – это украино-американский бренд. Из маленького стартапа украинских инженеров проект вырос в международную влиятельную компанию. Сегодня 35 офисов Green Piece используют наше приложение для мониторинга вырубки лесов в реальном времени. В 2017 году для Калифорнийского департамента водных ресурсов мы создали карту типов покрытий региона. Нам удалось вывести нормы расхода воды для домохозяйств и других объектов инфраструктуры с учетом изменения погодных условий. В начале 2019 года EOS подписала меморандум с НАНЦ Украины (Национальный антарктический научный центр) и полярной станцией "Академик Вернадский". Совместно мы разрабатываем первую цифровую карту Антарктиды. В этих примерах наглядная модель социального и бизнес космополитизма. Будущее всегда было за глобальными рынками", – подчеркнул Макс Поляков.

Пульс планеты

Поляков уверен в том, полученные данные о биосфере планеты, в значительной мере помогут решению экологических проблем. И эти данные должны быть открыты для всех.

"Мы оперируем информацией, полученной со спутников ДЗЗ. Этот рынок стремительно развивается, благодаря чему сегодня мы имеем возможность получать данные с сателлитов как оптических, так и радарных. Мы можем сканировать не только поверхность планеты, но и углубляться внутрь. Это в буквальном смысле соответствует девизу EOS: "Мы слушаем пульс планеты". То есть, развитие космических технологий, наряду с IT индустрией уже сегодня позволяет нам лучше понимать окружающую среду и эффективно управлять невозобновляемыми ресурсами. Сегодня рынок использует только 5% изображений, сделанных спутниками дистанционного мониторинга Земли, даже несмотря на открытый доступ. По-прежнему существуют барьеры, которые необходимо преодолеть, чтобы дистанционное зондирование стало доступно каждому", – рассказал Поляков.