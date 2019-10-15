Любопытные поклонники "атакуют" кладбище, на котором похоронены родные и близкие российской артистки Анастасии Заворотнюк. Дело в том, что люди пытаются найти могилу самой артистки, пишет "Утро".

Для безопасности доступ к могилам ограничили, а охранники постарались запомнить всех членов семьи, которые могут навещать умерших родственников телезвезды.

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Журналисты на кладбище тоже появляются регулярно. Все из-за слухов о том, что Анастасию Заворотнюк, которую никто так и не видели после известий о болезни, тайно похоронили на семейном кладбище.

Репортеры исследуют могилы родственников и стараются рассмотреть любые изменения, но никаких следов свежего захоронения на семейном участке Заворотнюк нет. Пока журналистам удалось встретить на кладбище только землекопов.

Ранее сообщалось о том, что семья Заворотнюк показала архивные фото акртисы.