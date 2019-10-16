ЕС прекратит поставку оружия в Турцию [ Редактировать ]
Из-за военной операции в Сирии страны ЕС остановят поставку оружия в Турцию. Об этом заявили министры финансов государств-членов ЕС в результате встречи в Люксембурге.
Так, уже до конца неделе планируется собрание рабочей группы, которая скоординирует и пересмотрит позиции стран-членов по вопросу поставки оружия в Турцию.
"Страны-члены принимают обязательства принять решительную позицию на уровне государств в отношении стратегии по экспорту оружия в Турции", - говорится в заявлении.
Отмечается, что страны ЕС планируют согласовать список санкций против Турции из-за буровых работ у побережья Кипра.
Ранее сообщалось, что Трамп призвал Эрдогана прекратить огонь в Сирии.
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