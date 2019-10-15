Трамп призвал Эрдогана прекратить огонь в Сирии [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и призвал его к немедленному прекращению огня в Сирии, передает "РБК-Украина".
Так, по словам вице-президента Майка Пенса, в телефонном разговоре с турецким президентом Трамп получил "твердое обязательство", что Анкара не будет нападать на сирийский город Кобани, где проживают значительное количество курдов.
Ранее сообщалось, что Турция ликвидировала террористов в Сирии.
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