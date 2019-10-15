Президент США Дональд Трамп созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и призвал его к немедленному прекращению огня в Сирии, передает "РБК-Украина".

Так, по словам вице-президента Майка Пенса, в телефонном разговоре с турецким президентом Трамп получил "твердое обязательство", что Анкара не будет нападать на сирийский город Кобани, где проживают значительное количество курдов.

Ранее сообщалось, что Турция ликвидировала террористов в Сирии.