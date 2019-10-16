В Канаде приняли решение отказаться от поставок оружия в Турцию из-за проведения Анкарой военной операции в Сирии, сообщает France24.

"Канада решительно осуждает военное вторжение Турции в Сирию", - заявили в канадском МИД.

Власти Канады пришли к выводу, что действия Турции могут подорвать стабильность в регионе. МИД Канада также призвал защитить гражданское население и обеспечить ему доступ к гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что ЕС прекратит поставку оружия в Турцию.