В Канаде осудили действия Турции [ Редактировать ]
В Канаде приняли решение отказаться от поставок оружия в Турцию из-за проведения Анкарой военной операции в Сирии, сообщает France24.
"Канада решительно осуждает военное вторжение Турции в Сирию", - заявили в канадском МИД.
Власти Канады пришли к выводу, что действия Турции могут подорвать стабильность в регионе. МИД Канада также призвал защитить гражданское население и обеспечить ему доступ к гуманитарной помощи.
Ранее сообщалось, что ЕС прекратит поставку оружия в Турцию.
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