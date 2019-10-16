Тепло и солнце: синоптики порадовали украинцев прогнозом [ Редактировать ]
В четверг, 17 октября, в Украине будет сохраняться теплая погода. И несмотря на то, что столбики термометров опустятся на 1-2 градуса, температура по всей территории страны будет достигать +18-21.
Холоднее всего будет на Западе, там температура будет до +18. В Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях прогнозируется до +20.
Так, больше всего повезет центральным областям Украины. Там температура будет достигать +21 градуса тепла.
Также мы писали о том, что погода в Киеве побила 123-летний рекорд.
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