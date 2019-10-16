В четверг, 17 октября, в Украине будет сохраняться теплая погода. И несмотря на то, что столбики термометров опустятся на 1-2 градуса, температура по всей территории страны будет достигать +18-21.

Холоднее всего будет на Западе, там температура будет до +18. В Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях прогнозируется до +20.

Так, больше всего повезет центральным областям Украины. Там температура будет достигать +21 градуса тепла.

Также мы писали о том, что погода в Киеве побила 123-летний рекорд.