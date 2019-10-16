В Киеве зафиксировали два температурных рекорда. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

Отмечается, что в воскресенье, 13 октября, в Киеве температура поднялась до +23, 8°С, что на 0,4°С выше предыдущего максимума, зафиксированного в 2014 году.

Также среднесуточная температура воздуха 13 октября достигла +16,6°С, что на 0,4°С выше рекордного значения для этого дня, которое было зафиксировано в 1896 году.

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