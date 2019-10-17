Шотландія вимагає незалежності. Новий референдум щодо відділення від Великої Британії планують уже наступного року. Чи є цього разу шанси отримати суверенітет - розповість Світлана Чернецька

Білоблакитні прапори та плакати із написом "Так!". Це демонстрація за незалежність Шотландії від Великої Британії. Останнім часом таких акцій - дедалі більше. Насамперед через перипетії брекзиту. Адже більшість шотландців побажали залишитися в Євросоюзі.

"Люди активніше голосуватимуть за незалежність, якщо вважатимуть, що самостійна Шотландія краще забезпечить їхню економічну безпеку та майбутнє. Напротивагу Британії, де після "брекзиту" звузяться горизонти та існуватиме щоденний ризик", - говорить Кевін Прінгл, радник із питань стратегії та комунікацій Шотландської партії незалежності.

П'ять років тому в Шотландії уже відбувся референдум щодо незалежності. Тоді більшість проголосувала проти відокремлення - із перевагою у 10 відсотків. Але останні опитування засвідчують, що все більше людей готові підтримати незалежність регіону. Особливо, якщо Британія вийде з ЄС.

"Брекзит" продемонстрував Шотландії, що політична система країни - зруйнована. І не підлягає ремонту. Тож ми маємо залізний мандат для проведення референдуму. І це не підлягає жодним сумнівам. Нове опитування має бути проведене наступного року, і ми зробимо все, щоби отримати максимальну підтримку громадськості", - говорить Нікола Стерджен, перший прем'єр-міністр Шотландії.

Але є одне "але". Згоду на проведення референдуму має дати Лондон. А у столиці ідея розподілу країни не має жодної підтримки. Уряд каже - надто мало часу минуло від першого волевиявлення. Цей шанс був - один на століття.

"Я хочу подякувати усім, хто працює над збереженням цілісності нашої країни. А також за спротив усім тим, хто хоче її розшматувати. І я не бачу жодних причин проводити другий референдум у Шотландії, це абсурд", - говорить Борис Джонсон, прем'єр-міністр великої Британії.

Навряд чи Борис Джонсон змінить свою думку. Утім, шотландський уряд все одно до кінця року надішле офіційний запит щодо проведення референдуму. І у разі необхідності - звертатиметься до суду, щоби домогтися свого.