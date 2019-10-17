Посадки депутатов: в ГПУ намерены арестовать Дубневича [ Редактировать ]
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду важный документ. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
Известно, что руководитель ГПУ направил представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Украины IX Ярослава Дубневича.
Национальным антикоррупционным бюро Украины были собраны доказательства для сообщения депутату о подозрении в совершении уголовных преступлений (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс грн.
Напомним, согласно закону привлечение к уголовной ответственности депутата Украины, его задержание или избрание в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста не может быть осуществлено без согласия Верховной Рады Украины.
Раньше сообщалось о том, что НАБУ задержало экс-замсекретаря СНБО Гладковского. А также названа причина его ареста.
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