Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду важный документ. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Известно, что руководитель ГПУ направил представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Украины IX Ярослава Дубневича.

Читайте также Дело Гладковского: появились новые детали

Национальным антикоррупционным бюро Украины были собраны доказательства для сообщения депутату о подозрении в совершении уголовных преступлений (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс грн.

Напомним, согласно закону привлечение к уголовной ответственности депутата Украины, его задержание или избрание в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста не может быть осуществлено без согласия Верховной Рады Украины.

Раньше сообщалось о том, что НАБУ задержало экс-замсекретаря СНБО Гладковского. А также названа причина его ареста.