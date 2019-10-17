Задержание Гладковского: названа причина [ Редактировать ]
В четверг, 17 октября, НАБУ задержало экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
Сообщается, что бывший первый заместитель секретаря СНБО задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением (часть 2 статья 364 УК Украины).
"Следственные действия продолжаются. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая сохранение тайны следствия. Детали - позже", - добавили в НАБУ.
Напомним, ранее Олега Гладковского обвинили в причастности к масштабным хищениям в "Укроборонпроме". Позже националисты пикетировали дом экс-замсекретаря СНБО. Также, 7 марта были проведены обыски в доме подозреваемого.
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