В четверг, 17 октября, НАБУ задержало экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Сообщается, что бывший первый заместитель секретаря СНБО задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением (часть 2 статья 364 УК Украины).

"Следственные действия продолжаются. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая сохранение тайны следствия. Детали - позже", - добавили в НАБУ.

Напомним, ранее Олега Гладковского обвинили в причастности к масштабным хищениям в "Укроборонпроме". Позже националисты пикетировали дом экс-замсекретаря СНБО. Также, 7 марта были проведены обыски в доме подозреваемого.