НАБУ задержало экс-замсекретаря СНБО Гладковского [ Редактировать ]
В четверг, 17 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и оборони Олега Гладковского. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Мужчина пытался вылететь из Украины, но его не выпустили из страны. После чего его задержали в ресторане на Бориспольской трассе.
"Гладковский пытался сегодня вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь", но был задержан на границе сотрудниками НАБУ", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.
Напомним, Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента Петра Порошенко 4 марта. 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".
Ранее мы писали о том, что ГБР задержало прокурора.
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