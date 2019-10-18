В Киеве загорелась многоэтажка (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 17 октября, в Киеве на улице Тычины, 16/2 случился пожар. Так, стало известно, что загорелась одна из квартир в многоэтажке. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Киеве.
По предварительным данным, пожар возник на балконе одной из квартир на 10-м этаже с распространением огня на балконы 11-13 этажей 12-15 этажного жилого дома. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению пожара.
Во время тушения пожара, из здания по лестничной клетке эвакуировали 17 взрослых и 4 детей.
В результате пожара на 10-м этаже выгорел балкон, две комнаты и коридор квартиры, на 11-м этаже выгорел балкон и одна комната и коридор квартиры, на 12-м этаже выгорел балкон, на 13-м этаже поврежден балкон.
Причину возникновения пожара сейчас выясняют. Жертв и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что под Харьковом случился масштабный пожар.
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