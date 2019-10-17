В четверг, 17 октября, в Киеве случилось происшествие. Так, на ходу вспыхнул троллейбус по маршрутку №28, передает "Киев Оперативный".

Известно, что на момент инцидента в салоне было около 40 пассажиров. Водитель выбежал и пытался самостоятельно потушить пламя, чуть позже к нему присоединились и водители автомобилей, проезжавших мимо.

К сожалению, самостоятельно ликвидировать возгорание не удалось, а потому на место приехали спасатели. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что под Черновцами загорелся поезд, а также в Одесской области вспыхнула яхта.