В Киеве на ходу вспыхнул троллейбус (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 17 октября, в Киеве случилось происшествие. Так, на ходу вспыхнул троллейбус по маршрутку №28, передает "Киев Оперативный".
Известно, что на момент инцидента в салоне было около 40 пассажиров. Водитель выбежал и пытался самостоятельно потушить пламя, чуть позже к нему присоединились и водители автомобилей, проезжавших мимо.
К сожалению, самостоятельно ликвидировать возгорание не удалось, а потому на место приехали спасатели. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
Ранее сообщалось, что под Черновцами загорелся поезд, а также в Одесской области вспыхнула яхта.
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