Президент подписал закон о автодорогах [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал важный закон. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
Известно, что целью этого документа является эффективное использование государственных средств на развитие автомобильных дорог.
Согласно закону, в пределах расходов государственного дорожного фонда увеличится финансирование программы "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения" на 1,17 миллиарда гривен.
Раньше сообщалось о том, что президент подписал закон о льготах для украинцев. А также
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