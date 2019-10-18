Президент Украины Владимир Зеленский подписал важный закон. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Известно, что целью этого документа является эффективное использование государственных средств на развитие автомобильных дорог.

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Согласно закону, в пределах расходов государственного дорожного фонда увеличится финансирование программы "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения" на 1,17 миллиарда гривен.

Раньше сообщалось о том, что президент подписал закон о льготах для украинцев. А также