Приметы на 19 октября: что нельзя делать [ Редактировать ]
19 октября православная церковь вспоминает апостола Фому, которого еще называли близнец. Святой был родом из Галилейского города Панеаде. Однажды он услышал проповедь Иисуса и последовал за Ним, в дальнейшем став Его учеником, а также одним из двенадцати апостолов.
Традиции 19 октября
На Фому было принято хлебной горбушкой кормить тех, кто слаб здоровьем. Верили, что это поможет им скорее выздороветь. В народе говорили: "Фома - большая крома". Кромой называли место в амбаре, где хранили зерно и другие продукты. Верили, что апостол Фома поощряет бережливость и запасливость. А вот расточительным и бесхозяйственным людям он не помогает.
Считалось, что в этот день нужно было давать специальные освященные горбушки хлеба тем, у кого здоровье плохое. Дескать, этот кусок хлеба и молитва апостолу Фоме поможет им здоровье укрепить.
В этот день было принято устраивать большой пир. Но только после тщательного подсчёта урожая и запасов. И во время пира было принято благодарить за это изобилие святого Фому. Чтобы, дескать, и на следующий год он не обошел успешных хозяев своим вниманием.
Кроме того, устойчивое выражение "Фома неверующий", тоже связано с несговорчивым апостолом, которому понадобилось лично увидеть раны Иисуса и чуть ли не потрогать их, чтобы убедиться. На самом деле, довольно странно – скепсис и рациональность крайне важны для современного человека. Однако для христиан, увы, куда более важно сходу верить на слово. Так что Фому можно в некотором роде считать покровителем тех, кто обладает критическим мышлением.
Приметы на 19 октября
- Если погода безветренная, то скоро похолодает.
- В этот день на небе можно увидеть последние кучевые облака.
- Вороны в стаи собираются – к ненастью.
- Сухой снег, выпавший в этот день, предвещает урожайное лето.
- Дым стоит столбом – к теплой солнечной погоде. Если стелется по земле, то будет дождь.
- Бледное солнце на закате – к похолоданию.
- Вечерняя заря ярко-красного цвета – к непогоде.
- Если утро туманное и пасмурное, то день будет погожим.
- Утреннее небо желтого цвета – к осадкам.
- Если земля снегом покрылась, то во второй половине ноября зима на ноги станет.
Читайте также, приметы и суеверия на зиму 2020 года.
по теме
Приметы на 18 октября: что нельзя делать
18 октября православная церковь отмечает память мученицы Харитины Амисийской, погибшей около 304 года в Понте во время гонений при правлении императора Диоклетиана
Приметы на 17 октября: что нельзя делать в Ерофеев день
17 октября православная церковь чтит память священномученика Иерофея, епископа Афинского, который был советником или членом Ареопага
Приметы на 16 октября: что нельзя делать в день Дениса
16 октября православная церковь отмечает память священномученика Дионисия Ареопагита
Приметы на 15 октября: что нельзя делать в Куприянов день
15 октября почитают память Куприяна и Устиньи
Приметы на 14 октября: что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы
14 октября православная церковь празднует Покрова Пресвятой Богородицы