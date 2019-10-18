19 октября православная церковь вспоминает апостола Фому, которого еще называли близнец. Святой был родом из Галилейского города Панеаде. Однажды он услышал проповедь Иисуса и последовал за Ним, в дальнейшем став Его учеником, а также одним из двенадцати апостолов.

Традиции 19 октября

На Фому было принято хлебной горбушкой кормить тех, кто слаб здоровьем. Верили, что это поможет им скорее выздороветь. В народе говорили: "Фома - большая крома". Кромой называли место в амбаре, где хранили зерно и другие продукты. Верили, что апостол Фома поощряет бережливость и запасливость. А вот расточительным и бесхозяйственным людям он не помогает.

Считалось, что в этот день нужно было давать специальные освященные горбушки хлеба тем, у кого здоровье плохое. Дескать, этот кусок хлеба и молитва апостолу Фоме поможет им здоровье укрепить.

В этот день было принято устраивать большой пир. Но только после тщательного подсчёта урожая и запасов. И во время пира было принято благодарить за это изобилие святого Фому. Чтобы, дескать, и на следующий год он не обошел успешных хозяев своим вниманием.

Кроме того, устойчивое выражение "Фома неверующий", тоже связано с несговорчивым апостолом, которому понадобилось лично увидеть раны Иисуса и чуть ли не потрогать их, чтобы убедиться. На самом деле, довольно странно – скепсис и рациональность крайне важны для современного человека. Однако для христиан, увы, куда более важно сходу верить на слово. Так что Фому можно в некотором роде считать покровителем тех, кто обладает критическим мышлением.

Приметы на 19 октября

Если погода безветренная, то скоро похолодает.

В этот день на небе можно увидеть последние кучевые облака.

Вороны в стаи собираются – к ненастью.

Сухой снег, выпавший в этот день, предвещает урожайное лето.

Дым стоит столбом – к теплой солнечной погоде. Если стелется по земле, то будет дождь.

Бледное солнце на закате – к похолоданию.

Вечерняя заря ярко-красного цвета – к непогоде.

Если утро туманное и пасмурное, то день будет погожим.

Утреннее небо желтого цвета – к осадкам.

Если земля снегом покрылась, то во второй половине ноября зима на ноги станет.

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