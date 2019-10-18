Google відтворить мистецтво давньої цивілізації [ Редактировать ]
Відтворити мистецтво майя та зробити його доступним для мільйонів узялись у Google. Спільно із Британським музеєм і мексиканським Національним інститутом антропології та мистецтва інтернет-гігант почав оцифровувати спадщину давньої цивілізації.
Проєкт "Досліджуючи світ майя" охоплює величезні обсяги матеріалів: статті, відео, фотографії, а також тривимірні моделі. Один із центральних експонатів - 3D-реконструкція гіпсового зліпка сходів палацу в Паленке. Оригінал не пережив випробування часом.
"Суть цього проекту в тому, щоб зберегти історію давніх майя. Учені вікторіанської епохи побували на місцях проживання майя. Альфред Модслі, наприклад, понад сто років тому сфотографував пам'ятники і зробив гіпсові зліпки. Сьогодні ми використовуємо технології, щоб ця історія стала доступна кожному", - говорить Чанс Кохінур, глава програми зі збереження спадщини в Google Arts & Culture.
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