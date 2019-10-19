"Красный кардинал": Тина Кароль шокировала ярким нарядом [ Редактировать ]
Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками ярким снимком. Соответствующее фото она показала на своей странице в Instagram.
Певица на фото позирует в обтягивающем длинном красном платье с ярким макияжем.
"Красный вам к лицу", "Невероятная", "Королева", "Красный кардинал", - восхищались в сети.
Ранее сообщалось, что Тина Кароль взбудоражила сеть соблазнительным образом, а также 70-летняя Пугачева шокировала "крупным" селфи.
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