Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками ярким снимком. Соответствующее фото она показала на своей странице в Instagram.

Певица на фото позирует в обтягивающем длинном красном платье с ярким макияжем.

"Красный вам к лицу", "Невероятная", "Королева", "Красный кардинал", - восхищались в сети.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль взбудоражила сеть соблазнительным образом, а также 70-летняя Пугачева шокировала "крупным" селфи.