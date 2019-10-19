Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк ошарашила поклонников новым фото. На снимке она позирует в красивом образе.

Звезда опубликовала фото в Іnstagram, где она в черном платье, образ дополнила черными ботфортами и сумкой.

"Красно-черный вечер", - написала Никитюк.

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"Шагом марш в спортзал, приседать со штангой", "Пьяная, да?", " Сама на себя не похожа", - комментировали поклонники.

Ранее сообщалось о том, что Никитюк разозлила пользователей. А также Наташа Королева шокировала обращением к Зеленскому.