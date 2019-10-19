Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко назначил на пост начальника департамента киберполиции Александра Гринчака. Об этом сообщается на странице департамента в Facebook.

"Перед нами стоит важная задача - сберечь высокий уровень роботы департамента киберполиции", - сообщил Клименко.

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Гринчак до назначения на должность начальника Департамента киберполиции возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем Департамента защиты экономики и работал на должности первого заместителя начальника Департамента киберполиции.