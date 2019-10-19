В прокуратуре уволили трех следователей Майдана [ Редактировать ]
В Генеральной прокуратуре уволили трех прокуроров, которые занимались расследованием дел Майдана. Об этом рассказал прокурор департамента Алексей Донской.
По словам Донского, уволили Юрия Безщасного, Татьяну Демьяненко и Виталия Тарасюка.
Их уволили, поскольку они подали заявление на согласие о переаттестации в старой форме, потому что не соглашались с новой формой. Прокуроры же, по словам Донского, настаивали на том, чтобы механизм переаттестации был прозрачным.
По мнению Донского, увольнение прокуроров из этого подразделения прокуратуры может привести к значительному затягиванию расследования дел Майдана.
Ранее мы писали о том, что Зеленский изменил состав СНБО. Также Зеленский уволил экс-министра обороны с военной службы.
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