В Генеральной прокуратуре уволили трех прокуроров, которые занимались расследованием дел Майдана. Об этом рассказал прокурор департамента Алексей Донской.

По словам Донского, уволили Юрия Безщасного, Татьяну Демьяненко и Виталия Тарасюка.

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Их уволили, поскольку они подали заявление на согласие о переаттестации в старой форме, потому что не соглашались с новой формой. Прокуроры же, по словам Донского, настаивали на том, чтобы механизм переаттестации был прозрачным.

По мнению Донского, увольнение прокуроров из этого подразделения прокуратуры может привести к значительному затягиванию расследования дел Майдана.