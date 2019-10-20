В Иране вспыхнул нефтезавод [ Редактировать ]
В Иране в городе Абадан на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Об этом передает "УНН".
Сообщается, что пожар произошел из-за утечки топлива на 55-ом блоке нефтеперерабатывающего завода. Возгорание локализировали, жертв среди персонала нет.
"На фоне недавних атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, а также обстрела танкеров в Персидском заливе возникло подозрение, что пожар мог возникнуть неслучайно", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Австрии прогремел взрыв, а также в США произошла жуткая катастрофа.
по теме
Под Одессой хозяева заживо сгорели в доме
По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание внутри дома
В Китае случился масштабный пожар, есть жертвы
Так, известно, что вспыхнула фабрика, вследствие чего погибли четверо человек,
В Киеве загорелась многоэтажка (видео)
В четверг, 17 октября, в Киеве на улице Тычины, 16/2 случился пожар
Под Харьковом случился масштабный пожар
Возгорание произошло на болотистых территориях
В Ужгороде вспыхнула больница, людей экстренно эвакуируют
Сообщение о пожаре в больнице поступило в 14:04