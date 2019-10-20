В Иране в городе Абадан на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Об этом передает "УНН".

Сообщается, что пожар произошел из-за утечки топлива на 55-ом блоке нефтеперерабатывающего завода. Возгорание локализировали, жертв среди персонала нет.

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"На фоне недавних атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, а также обстрела танкеров в Персидском заливе возникло подозрение, что пожар мог возникнуть неслучайно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Австрии прогремел взрыв, а также в США произошла жуткая катастрофа.