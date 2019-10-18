В четверг, 17 октября, в Ривненской области в селе Клевань случилось ЧП. Известно, что на территории химического предприятия "Колор Семь" произошел взрыв резервуара. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Клеванской ОТГ Владимир Мокляк.

"На территории Колор Семь произошел взрыв резервуара. Сейчас работают пожарные", - написал Мокляк.

Впоследствии он сообщил, что причиной взрыва могло стать локальное замыкание.

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Отмечается, что пожар локализован. По предварительной информации, вредных выбросов нет. Происшествие обошлось без жертв.

"Сейчас продолжаются действия следователей. Отбирают объяснения. Предварительная информация: произошел взрыв газовоздушной смеси ... голова вызвал голову "Экологической комиссии", ждем приезда лаборатории, чтобы отобрать анализы воздуха в жилой застройке", - добавил Мокляк.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Австрии прогремел взрыв, а также в США произошла страшная трагедия в баре.