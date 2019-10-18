Под Ривне вспыхнуло химическое предприятие [ Редактировать ]
В четверг, 17 октября, в Ривненской области в селе Клевань случилось ЧП. Известно, что на территории химического предприятия "Колор Семь" произошел взрыв резервуара. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Клеванской ОТГ Владимир Мокляк.
"На территории Колор Семь произошел взрыв резервуара. Сейчас работают пожарные", - написал Мокляк.
Впоследствии он сообщил, что причиной взрыва могло стать локальное замыкание.
Отмечается, что пожар локализован. По предварительной информации, вредных выбросов нет. Происшествие обошлось без жертв.
"Сейчас продолжаются действия следователей. Отбирают объяснения. Предварительная информация: произошел взрыв газовоздушной смеси ... голова вызвал голову "Экологической комиссии", ждем приезда лаборатории, чтобы отобрать анализы воздуха в жилой застройке", - добавил Мокляк.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Австрии прогремел взрыв, а также в США произошла страшная трагедия в баре.
по теме
В аэропорту нашли гранату, людей экстренно эвакуируют
По словам представителя аэропорта, около 400 человек эвакуировали из аэропорта
В одесской школе ищут взрывчатку
На указанный объект направлено специалистов взрывотехнического Управления
Под Ривне поезд насмерть задавил молодого парня
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия
Под Ривне произошло массовое отравление
В Березно Ривненской области с жалобами на отравление обратились 12 человек
Под Луганском дети подорвались на гранате
В субботу, 28 сентября, в селе Красная Заря Луганской области произошло жуткое происшествие