В воскресенье, 20 октября, в городе Наньань (Китай) произошел пожар. Так, известно, что вспыхнула фабрика, вследствие чего погибли четверо человек, а трое пострадали. Об этом сообщает Xinhuanet.

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Отмечается, что инцидент произошел на предприятии по производству санитарных изделий в городе Наньань.

К утру пожарным удалось потушить огонь, охвативший пятый этаж здания, расположенного на улице Мэйлинь. О причинах возгорания не сообщается, на месте пожара проводится соответствующая экспертиза.

Ранее сообщалось, что в США произошла жуткая авиакатастрофа, а также в Китае вспыхнула фабрика.