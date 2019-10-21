В Угорщині автобус з українцями врізався у дерево [ Редактировать ]
Ще десятеро українців постраждали внаслідок ДТП в Угорщині. Неподалік від кордону транспорт злетів з дороги і врізався в дерево. За даними поліції, кермувальник перевищив швидкість і не впорався з бусом.
В українському МЗС повідомили - трьох потерпілих прооперували. Загрози їхньому життю немає.
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