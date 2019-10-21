Судьба человека на прямую зависит от его удачливости по жизни. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз неудачи на неделю.

И вот, тройка неудачников этой недели:​

1. Телец

Представителей этого знака зодиака ожидают сплошные неудачи в этот период. Вам стоит разобраться в себе, чтобы двигаться дальше.

2. Рак

Рожденные под этим знаком зодиака на этой неделе стали нелюбимцами звезд. Будьте осторожны в своих планах.

3. Дева

Представителей данного знака астрологи обделили вниманием, а вот звезды пророчат вам неудачи в любом деле.

Раньше сообщалось о том, какие знаки зодиака способны любить всю жизнь.