Гороскоп неудачи на неделю: кому грозит опасность [ Редактировать ]
Судьба человека на прямую зависит от его удачливости по жизни. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз неудачи на неделю.
И вот, тройка неудачников этой недели:
1. Телец
Представителей этого знака зодиака ожидают сплошные неудачи в этот период. Вам стоит разобраться в себе, чтобы двигаться дальше.
2. Рак
Рожденные под этим знаком зодиака на этой неделе стали нелюбимцами звезд. Будьте осторожны в своих планах.
3. Дева
Представителей данного знака астрологи обделили вниманием, а вот звезды пророчат вам неудачи в любом деле.
Раньше сообщалось о том, какие знаки зодиака способны любить всю жизнь.
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