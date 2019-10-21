Принц Гарри рассказал о конфликте с принцом Вильямом. Соответствующую информацию он озвучил на одном из британских телеканалов.

Гарри задали вопрос о том, имеется ли доля правда в слухах о его разладе со старшим братом. На это Гарри практически подтвердил слухи и сказал, что они с Вильямом "идут разными дорогами"и практически не видятся, так как оба очень заняты.

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Он также отметил, что, когда ведешь такую жизнь, как у них, неизбежно случаются "разные вещи", и что у братьев "бывают хорошие дни и плохие дни". В то же время он сказал, что очень любит Уильяма, что они всегда будут братьями и будут поддерживать друг друга в случае необходимости.

Как отмечает Daily Mail, слова Гарри о его отношениях с Вильямом поставят в неловкое положение Букингемский дворец, который прилагал серьезные усилия для того, чтобы преуменьшить сообщения о напряженности между Кембриджскимии и Сассекскими.

Почему произошел раздор между принцами?

Это возникло после того, как Гарри обвинил Вильяма и его жену Кейт в недостаточной поддержке, которую они оказывали его невесте, а впоследствии супруге Меган. Принц Гарри также признался, что хотел бы покинуть Великобританию.

Раньше сообщалось о том, что королевская семья едва не погибла в Пакистане, а также Меган Маркл показала фото, сделанные во время беременности.