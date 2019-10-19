Женила на себе принца: Меган Маркл разоблачили [ Редактировать ]
Герцогиня Сассекская Меган Маркл женила на себе принца Гарри и вовсе не по любви. Об этом заявил ее бывший возлюбленный.
Несколько лет назад Меган встретила Гарри и рассталась со своим бойфрендом Пирсом Морганом, который работал журналистом.
Пара скрывала свои отношения больше года и когда они объявили о помолвке, тогда единственным, кто поддержал брата, был принц Уильям. Потом его сторону заняла и королева.
Меган критикуют за слишком резкий нрав, нетактичные отношения с персоналом, неграмотность, неумение вести себя в обществе и прочие проколы, которые она допускает случайно или намеренно.
Ранее сообщалось о том, что королевская семья едва не погибла в Пакистане, а также Меган Маркл показала фото, сделанные во время беременности.
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