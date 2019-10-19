Герцогиня Сассекская Меган Маркл женила на себе принца Гарри и вовсе не по любви. Об этом заявил ее бывший возлюбленный.

Несколько лет назад Меган встретила Гарри и рассталась со своим бойфрендом Пирсом Морганом, который работал журналистом.

Пара скрывала свои отношения больше года и когда они объявили о помолвке, тогда единственным, кто поддержал брата, был принц Уильям. Потом его сторону заняла и королева.

Меган критикуют за слишком резкий нрав, нетактичные отношения с персоналом, неграмотность, неумение вести себя в обществе и прочие проколы, которые она допускает случайно или намеренно.

Ранее сообщалось о том, что королевская семья едва не погибла в Пакистане, а также Меган Маркл показала фото, сделанные во время беременности.