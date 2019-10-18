Королевская семья едва не погибла в Пакистане [ Редактировать ]
Герцог и герцогиня Кембриджские попали в небе Пакистана на "американские горки" из-за сильного шторма. Об этом передает Daily Mail.
Пилот два раза не смог посадить лайнер в двух разных аэропортах, но из-за опасных молний и турбулентности по соображениям безопасности направил лайнер обратно.
"Если честно это было самое нервное, что я когда-либо чувствовал в самолете", - поделился впечатлениями королевский корреспондент ITV Крис Шип.
"Я летал!", - отшутился Принц Уильям о ЧП в небе.
Ранее мы писали о том, как Меган Маркл показала фото, сделанные во время беременности.
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