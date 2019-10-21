"Бабье лето" в Киеве побило полувековой рекорд [ Редактировать ]
19 октября в Киеве был зафиксирован температурный рекорд. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
Известно, что максимальная зафиксированная температура воздуха была + 23,3, что выше предыдущего максимума, зафиксированного в этот день в 1957 году.
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня 19 октября столбик максимального термометра поднялся до + 23,3 ° С, что на 2,1 ° С выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в этот день в 1957 году", - говорится в сообщении.
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