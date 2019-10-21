Жизнь и судьба человека часто зависит от того, под каким знаком зодиака он родился. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз удачи на 22 октября.

И вот, тройка везунчиков этого дня:​

1. Близнецы

Представители данного знака зодиака будут окружены везением, ведь в этот день звезды на вашей стороне.

2. Рак

Представителям этого знака зодиака звезды сулят удачу и рекомендуют быть внимательнее.

3. Стрелец

Рожденные под этим знаком зодиака будут невероятно счастливы в этот день. Удача сопутствует вам в этот день.

Раньше сообщалось о том, кому обязательно повезет в октября.