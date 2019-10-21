Гороскоп удачи на 22 октября: кому повезет [ Редактировать ]
Жизнь и судьба человека часто зависит от того, под каким знаком зодиака он родился. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз удачи на 22 октября.
И вот, тройка везунчиков этого дня:
1. Близнецы
Представители данного знака зодиака будут окружены везением, ведь в этот день звезды на вашей стороне.
2. Рак
Представителям этого знака зодиака звезды сулят удачу и рекомендуют быть внимательнее.
3. Стрелец
Рожденные под этим знаком зодиака будут невероятно счастливы в этот день. Удача сопутствует вам в этот день.
Раньше сообщалось о том, кому обязательно повезет в октября.
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