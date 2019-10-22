Бывший политический заключенный, украинский режиссер Олег Сенцов объявил о планах создать правозащитную организацию.

"Сегодня я принял решение о создании общественной организации. Буду заниматься достаточно широким спектром общественной работы, правозащитной", - сказал он.

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Известно, что, названия организации еще нет и политикой он не будет заниматься. "Я уже не раз заявлял, что о политической карьере вопрос не решен. С общественной деятельностью решен", - сказал он.

Раньше сообщалось о том, что Сенцов открыл форум YES с просьбой освободить всех политзаключенных.