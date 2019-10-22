Единый билет в Киеве: запуск отложили [ Редактировать ]
В Киеве временно отложили переход на единый электронный билет. Об рассказал директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров.
О сроках сообщается - отложен минимум на год.
"Мы решили перенести запуск в промышленную эксплуатацию электронного билета. Но в любом случае киевляне уже активно им пользуются, покупают и пополняют карточки е-билет. Также параллельно будут работать жетоны и бумажные билеты. Их постепенно будут выводить из оборота. Я думаю, процесс вывода жетонов и бумажных билетов продлится до конца следующего года", - сказал он.
Стоит отметить, что переход на электронный билет в коммунальном транспорте должен был состояться 31 октября.
Раньше сообщалось о том, что в Украине в два раза подорожают ж/д билеты.
по теме
За Гладковского внесли залог в размере 10 миллионов
За Гладковского внесли залог
Гладковский объявил голодовку
Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны считает незаконным свой арест
Квартира превратились в выжженное поле: парни неудачно зарядили гироскутер
В Москве парни неудачно зарядили гироборд
В Лисичанске 100 тысяч людей остались без воды
В Луганской области люди остались без воды
Российские корабли вошли в акваторию Азовского моря (фото)
В акваторию Азовского моря вошли два ракетных корабля