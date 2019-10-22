В Киеве временно отложили переход на единый электронный билет. Об рассказал директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров.



О сроках сообщается - отложен минимум на год.

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"Мы решили перенести запуск в промышленную эксплуатацию электронного билета. Но в любом случае киевляне уже активно им пользуются, покупают и пополняют карточки е-билет. Также параллельно будут работать жетоны и бумажные билеты. Их постепенно будут выводить из оборота. Я думаю, процесс вывода жетонов и бумажных билетов продлится до конца следующего года", - сказал он.

Стоит отметить, что переход на электронный билет в коммунальном транспорте должен был состояться 31 октября.

Раньше сообщалось о том, что в Украине в два раза подорожают ж/д билеты.