График распродаж Steam еще не подтвердили в Valve

Гейминговый сервис Steam планирует серию распродаж в уходящем 2019 году. Первая из них будет посвящена Хэллоуину и начнется уже 28 октября. Утечку данных опубликовал twitter Steam Database.

Распродажа посвященная дню всех святых стартует 28 октября и продлится до 1 ноября. Традиционно сервис предоставляет скидки на хоррор-игры.

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Steam также не оставит без внимания завершение осени и рождественские праздники. Аукцион невиданной щедрости от мистера Гейба продлится с 26 ноября по 3 декабря и с 19 декабря по 2 января.

Обычно Valve не сообщает о готовящихся распродажах, но Steam Database уже угадал с датой начала летней распродажи в Steam.

Распродажа также началась и в PlayStation Store, производители популярной игровой приставки также анонсировали выход новой PlayStation 5.

Ранее штаб президента США Дональда Трампа создал аккаунт на главной игровое платформе мира Twitch. К сожалению, именно игровых трансляций главы Белого Дома пока нет.