Шварценеггер едва не погиб во время операции [ Редактировать ]
Известный актер Арнольд Шварценеггер едва не скончался во время операции на сердце. Об этом сообщает Mirror.
Это случилось еще в марте 2018 года, когда ему проводили шестую по счету операцию. Рассказать о случившемся он решился только сейчас. Актеру заменили легочный клапан, установленный еще в 1997 году.
Шварценеггер отметил, что чем старше он становиться, тем труднее восстанавливаться. Также актер отметил, что он все равно быстро вернулся в спортзал, чтобы подготовиться к съемкам в последней части Терминатора.
Актеру пришлось отказаться от упражнения жим лежа и соблюдать осторожность.
Напомним, Шварцнеггер после операции испугал медиков фразой из "Терминатора".
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