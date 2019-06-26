Киевский районный суд Харькова отменил постановление следователя о закрытии уголовного производства в отношении действий экспертов научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса, которые проводили авто-техническую экспертизу в деле по ДТП с шестью погибшими пешеходами. Об этом в Facebook сообщил адвокат обвиняемого в ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

В частности, он опубликовал фотокопию вступительной и резолютивной части решения суда.

"Материалы уголовного производства вернуть в следственное управление ГУНП в Харьковской области для решения вопроса о возобновлении досудебного расследования. Постановление обжалованию не подлежит", - сказано в постановлении суда.

После чего Дронов выдвинул новые требования, а Зайцева выступила с заявлением.