Смертельное ДТП с Зайцевой: в деле появился новый поворот [ Редактировать ]
Киевский районный суд Харькова отменил постановление следователя о закрытии уголовного производства в отношении действий экспертов научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса, которые проводили авто-техническую экспертизу в деле по ДТП с шестью погибшими пешеходами. Об этом в Facebook сообщил адвокат обвиняемого в ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица.
В частности, он опубликовал фотокопию вступительной и резолютивной части решения суда.
"Материалы уголовного производства вернуть в следственное управление ГУНП в Харьковской области для решения вопроса о возобновлении досудебного расследования. Постановление обжалованию не подлежит", - сказано в постановлении суда.
После чего Дронов выдвинул новые требования, а Зайцева выступила с заявлением.
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