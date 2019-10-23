Спалах дифтерії в Ужгороді. Недугу діагностували вже в 15 студентів-іноземців медфаку місцевого ВИШу. В одного з інфікованих - важка форма хвороби. Медики оцінюють їхній стан як задовільний, але кажуть: сам факт, що це дифтерія - вже насторожує.

Більше про ситуацію розкажуть наші кореспонденти.

Біль у горлі, набряк, сірий наліт на мигдалинах, висока температура, загальна слабкість - із такими симптомами від початку тижня звертаються до медиків студенти в Ужгороді. У 15 іноземців діагностували дифтерію. І офіційно заявили - в місті спалах хвороби.

"Ми привели консилярний огляд цих хворих і все таки ми виставили діагноз дифтерія. Ми сьогодні вже написали звернення до Міністерства охорони здоров'я, і крім того будемо звертатися в телефонному режимі, і почуємо, що нам обіцяють", - повідомив Михайло Поляк, головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні.

Усіх хворих наразі ушпиталили до обласної інфекційної лікарні. Токсигенний штам недуги - гостру форму - виявили тільки в одного. Медики проводять додаткове обстеження. Перевіряють усіх, хто контактував з хворими. В університеті створили протиепідемічну комісію.

"На даний момент, уже ми рекомендуємо викладачам, студентам, співробітникам нашого університету проходити вакцинацію. Медичний факультет № 2, стоматологічний факультет - це студенти, які безпосередньо контактували з особами, серед яких виявили перші випадки дифтерії. Вони будуть у зоні безпосередньо пильної уваги", - повідомила Мирослава Лендєл, проректор Ужгородського національного університету.

Наразі в області лише 8 доз спеціальної сироватки, яка лікує гостру форму недуги. Лікарі звернулися в Міністерство охорони здоров'я за додатковими препаратами.

Дифтерія - це гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів, яке може призвести до задухи. Передається повітряно-крапельним шляхом. За даними обласного управління охорони здоров'я, - щеплення від дифтерії має менш ніж половина закарпатців. Нині всі медзаклади області забезпечені вакциною. Утім, перед щепленням важливо пройти обстеження в сімейного лікаря.

"Протипоказами до щеплення є підвищена температура, загострення хронічних хвороб, якісь виражені алергічні реакції", - зазначила Оксана Бурдюх, сімейний лікар.

Єдиним способом захисту від дифтерії, - нагадують медики, - є вакцинація. Щеплення потрібно робити кожні 10 років.