Спалах дифтерії зафіксували в Ужгороді. Недугу діагностували в 15 студентів-іноземців місцевого вишу. В одного - тяжка форма захворювання. Більше про ситуацію - наші кореспонденти.

Біль у горлі, набряк, сірий наліт на мигдалинах, висока температура, загальна слабкість - із такими симптомами від початку тижня звертаються до медиків студенти в Ужгороді. У 15 іноземців діагностували дифтерію. І офіційно заявили в місті спалах хвороби.

"Ми привели консилярний огляд цих хворих і все-таки ми виставили діагноз дифтерія. Ми сьогодні вже написали звернення до міністерства Охорони здоровя, і крім того будемо звертатися в телефонному режимі, і почуємо, что нам обіціяють", - говорить Михайло Поляк, головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні.

Усіх хворих наразі ушпиталили до обласної інфекційної лікарні. Токсигенний штам недуги - гостру форму виявили тільки в одного. Медики проводять додаткове обстеження. Перевіряють усіх, хто контактував з хворими. В університеті створили протиепідемічну комісію.

"На даний момент уже ми рекомендуємо викладачам, студентам, співробітникам нашого університету проходити вакцинацію. Медичиний факультет № 2, стоматологічний факультет - це студенти, які безпосередньо контактували з особами, серед яких виявили перші випадки дифтерії. Вони будуть у зоні безпосередньо пильної уваги", - говорить Мирослава Лендєл - проректор Ужгородського національного університету.

Наразі в області лише вісім доз спеціальної сироватки, яка лікує гостру форму недуги. Лікарі звернулися в Міністерство охорони здоров'я за додатковими препаратами.

"Проблем з вакцинами по дифтирії немає. Більше того, узвязку з низьким рівнем вакинації населення є великі залишки. Щодо сировоток. Вони були поставлені в кількості 200 флаконів на початку вересня. Вісім штук кожній області. Тобто, наразі Україна забезпечена сировотками, як лікувальним засобом повністю", - говорить Андрій Скальський - гендиректор директорату громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

За даними обласного управління охорони здоров'я щеплення від дифтерії має менш ніж половина закарпатців. Нині всі медзаклади області забезпечені вакциною. Утім, перед щепленням важливо пройти обстеження в сімейного лікаря.

"Протипоказами до щеплення є підвищена температура, загострення хронічних хвороб, якісь виражені алергічні реакції", - говорить Оксана Бурдюх, сімейний лікар.

Єдиним способом захисту від дифтерії, нагадують медики, є вакцинація. Щеплення потрібно робити кожні 10 років.